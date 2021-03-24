Заполненность столичных больниц сегодня составляет более 74%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Отмечу, что сегодня в больницах столицы - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4065 больных коронавирусом. Из них 39 детей. 2703 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3206 человек. Под аппаратами ИВЛ - 49 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 74%», - сказал Кличко.

Он также отметил, что Киев подготовил еще более 800 коек для больных коронавирус.

«Мы понимаем, что сейчас нужно сделать все возможное, чтобы в медицинской системе столицые не произошло коллапса. Поэтому городские власти постоянно увеличивает количество коек для пациентов с коронавирусом. Только на прошлой неделе подготовили еще 844 койки. На сегодня в Киеве - почти 6000 коек для лечения больных COVID-19», - сообщил Кличко.

Также город планирует дополнительно выделить из резервного фонда столицы более 23,5 миллиона гривен на закупку остро необходимого оборудования. В частности, речь идет о 330 концентраторах, 5 мониторах пациента и 12 аппаратах искусственной вентиляции легких.

«Это позволит обеспечить дополнительные места для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, и оборудовать аппаратами ИВЛ дополнительные кровати в реанимации столичных больниц», - подчеркнул Виталий.

Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 23 марта, в столице коронавирус обнаружили в 1300 киевлян.