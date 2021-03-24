За прошедшие сутки в столице коронавирус обнаружили в 1300 киевлян. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве, к сожалению, продолжает увеличиваться. 1300 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это больше всего смертей в сутки от начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 155 336», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет и 42 девочки от одного до 17 лет. А также 482 мужчин в возрасте от 18 до 99 лет и 45 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 32 медики.

В больницы столицы прошедшие за сутки госпитализировали 137 пациентов. А также - 390 больных - с подозрением на коронавирус. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 333 человека. Всего коронавирус преодолели 103122 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 235, Деснянском и Оболонском - по 187 и в Днепровском районе - 184 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.