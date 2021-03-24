также в разделеОбщество
Радуцкий: До пика третьей волны СOVID-19 осталось несколько недель 4
СБУ предотвратила незаконную добычу и вывоз за границу драгоценного камня 10
В МВД рассказали о результатах комплексной экспертизы по делу о гибели Чорновила 18
Врач: Пандемия коронавируса закончится до конца года 16
СБУ задержала на Волыни белорусского шпиона 15
В НАН назвали регионы, где ожидается наибольший рост числа больных COVID-19 32
В Минздраве назвали предварительную причину смерти военнослужащей на Одесчине 40
Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве Шеремета 10
Минобразования: ВНО-2021 состоится в запланированные сроки 8
В Украине зафиксировано 14174 новых случаев COVID-19 24
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров на Льавовщине 10
23 марта. Картина дня 13
В ЕС осудили указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в Крыму 16
Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов 15
В Киеве анонсировали рейды на маршрутки, нарушающие карантин 26
Вступление в ЕС поддерживают 59% украинцев 13
МВД: Штрафовать за отсутствие маски на улице будут только злостных нарушителей 32
Степанов: Недоверие к вакцинам наблюдается во всем мире 12

За прошедшие сутки в столице коронавирус обнаружили в 1300 киевлян. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве, к сожалению, продолжает увеличиваться. 1300 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это больше всего смертей в сутки от начала пандемии. Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 155 336», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет и 42 девочки от одного до 17 лет. А также 482 мужчин в возрасте от 18 до 99 лет и 45 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели, в частности, 32 медики.

В больницы столицы прошедшие за сутки госпитализировали 137 пациентов. А также - 390 больных - с подозрением на коронавирус. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве 333 человека. Всего коронавирус преодолели 103122 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 235, Деснянском и Оболонском - по 187 и в Днепровском районе - 184 случая», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги