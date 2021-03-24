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Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости и допустил его полную остановку. 

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области заявила о намерении просить об официальном запрете работы маршруток. Глава ассоциации Игорь Моисеенко заявил, что работа в условиях карантинных ограничений крайне убыточна. Он также сообщил о намерении поднять стоимость проезда с 8 до 10 грн на 30-40% киевских маршрутов уже в ближайшую субботу и подчеркнул, что даже при этом не будут покрыты затраты даже на топливо.  Кличко назвал это намерение манипуляцией.

СБУ заявила о разоблачении «частной военной компании», организованной Семеном Семенченко и «агентом НАБУ» Евгением Шевченко.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против граждан России и российских компаний. Также Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта о возврате ПАО "Мотор Сич" в собственность государства.

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Государство выплатит по 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах.

 Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 «О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». 

В Черновцах мужчина умер от инсульта, случившегося на следующий день после вакцинации.

В Одесской области умерла женщина-военнослужащий военной службы по контракту, которой 21 марта сделали прививку от коронавируса.
ForUm

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