Мэр Киева Виталий Кличко считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обратиться к властям столицы официально запретить работу маршруток. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина-24.

«Это выглядит так – мол, запретите, пожалуйста, нам работать, потому что мы имеем убытки. Так сегодня, например, весь коммунальный транспорт в Киеве – дотационный. Он - не прибыльный, - отметил мэр. - Частные же маршрутки – это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению, работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок - это манипуляция», - сказал Кличко.

Отвечая на вопрос, что будет делать город, если все же частные перевозчики прекратят работу, мэр столицы отметил, что обращался и продолжает обращаться к киевлянам, чтобы они в условиях строгих ограничений, пользовались общественным транспортом только при крайней необходимости.

«Если у вас нет острой необходимости куда-то ехать – оставайтесь дома! Я обращаюсь ко всем работодателям: по возможности сделайте так, чтобы сотрудники или ушли в отпуска, или имели возможность работать дистанционно. Сейчас работают исключительно предприятия критической инфраструктуры», - сказал Кличко.

Он добавил, что сейчас весь коммунальный общественный транспорт столицы работает на маршрутах. «Но, если ситуация будет ухудшаться и действуйте до критической черты, я не исключаю, что мы будем вынуждены ограничить и движение транспорта», - заявил Кличко.