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По поручению президента Владимира Зеленского государство выплатит по 8000 гривен физическим лицам-предпринимателям и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время вступительного слова на заседании правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Премьер-министр отметил, что из-за увеличения количества заболеваний в Украине, все большее количество регионов попадают в красный уровень эпидемической опасности.

«Мы понимаем, что усиленный карантин в этих регионах существенно ограничивает деятельность некоторых сфер и предприятий. Поэтому будут введены денежные выплаты и поддержка по аналогии с той, которую люди получали зимой», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, который будет реализован в сотрудничестве с органами местного самоуправления.

«Мы ожидаем от органов местного самоуправления для этих людей дополнительной поддержки к тем средствам, которые будет выплачивать государство. Это будет правильно и ответственно», - подчеркнул премьер-министр.
ForUm

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