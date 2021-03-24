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В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках. Причиной такого решения называют локдаун.

Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, передает «Сегодня».

Киевлянам придется платить на две гривни больше – стоимость проезда возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

«Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен», – сообщил глава организации Игорь Моисеенко.
ForUm

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