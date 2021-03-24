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24 марта в 7:10 в городской клинической больнице №3 города Черновцы зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя, сообщила пресс-служба Минздрава.

По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт.

Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Вакцинацию работников военного госпиталя осуществляла мобильная бригада.

16 марта в 17:25 мужчину доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где он лечился от инсульта.

«Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. У двух из них был подтвержден COVID-19. Поэтому забор материала для ПЦР-тестирование осуществили и у умершего», - заявили в Минздраве.

По словам руководителя мобильной бригады, которая вакцинировала работников военного госпиталя, пациент перенес вакцинацию нормально, жалоб на состояние здоровья не высказывал. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

По состоянию на 19 марта в мире введено более 397 млн ​​доз вакцины против COVID-19. Согласно имеющимся данным ВОЗ, не зафиксировано ни одного случая смерти от вакцины против коронавируса.

В Минздраве подчеркивают, что вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

С начала прививочной кампании, в Украине привито 137026 человек против COVID-19. Среди них зарегистрировано 590 неблагоприятных событий после иммунизации, только три пациента некоторое время находились под наблюдением врачей. Сейчас все они здоровы.  
ForUm

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