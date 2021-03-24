Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных коронавирусом является Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук относительно развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 24 марта – 6 апреля 2021 года, размещенном на сайте академии, сообщает УНИАН.

В частности, прогноз демонстрирует, что текущая волна эпидемии COVID-19 будет нарастать и дальше.

«Имеющаяся в Украине тенденция роста тренда в прогнозе количества новых больных, сделанном по модели FB Prophet, аналогичная большинству стран Европы. Хотя в ряде стран этих регионов (Великобритании, Португалии, Испании, Чехии, Словакии, Литве, Латвии и т.д.) наблюдается и тенденция к понижению тренда», - говорится в прогностической модели.

«Украина, к сожалению, относится к группе европейских стран с наибольшим ростом, в которую входят также Польша и Германия», - отмечают в НАНУ.

По данным ученых, медленным является рост количества новых больных в других странах-соседях (Молдове, Румынии и Венгрии), но в них тренд тоже демонстрирует рост.

В то же время в масштабах мира для Индии и Бразилии характерен тренд, который растет гораздо стремительнее, чем в Украине или Польше.

«Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев», - констатировали ученые.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.