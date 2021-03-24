также в разделеОбщество
Радуцкий: До пика третьей волны СOVID-19 осталось несколько недель 7
В Киеве от COVID-19 за сутки умерло рекордное число людей 15
СБУ предотвратила незаконную добычу и вывоз за границу драгоценного камня 10
В МВД рассказали о результатах комплексной экспертизы по делу о гибели Чорновила 23
Врач: Пандемия коронавируса закончится до конца года 17
СБУ задержала на Волыни белорусского шпиона 15
В Минздраве назвали предварительную причину смерти военнослужащей на Одесчине 41
Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве Шеремета 10
Минобразования: ВНО-2021 состоится в запланированные сроки 8
В Украине зафиксировано 14174 новых случаев COVID-19 25
Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров на Льавовщине 10
23 марта. Картина дня 13
В ЕС осудили указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в Крыму 17
Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов 15
В Киеве анонсировали рейды на маршрутки, нарушающие карантин 26
Вступление в ЕС поддерживают 59% украинцев 13
МВД: Штрафовать за отсутствие маски на улице будут только злостных нарушителей 32
Степанов: Недоверие к вакцинам наблюдается во всем мире 12

Регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных коронавирусом является Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук относительно развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 24 марта – 6 апреля 2021 года, размещенном на сайте академии, сообщает УНИАН.

В частности, прогноз демонстрирует, что текущая волна эпидемии COVID-19 будет нарастать и дальше.

«Имеющаяся в Украине тенденция роста тренда в прогнозе количества новых больных, сделанном по модели FB Prophet, аналогичная большинству стран Европы. Хотя в ряде стран этих регионов (Великобритании, Португалии, Испании, Чехии, Словакии, Литве, Латвии и т.д.) наблюдается и тенденция к понижению тренда», - говорится в прогностической модели.

«Украина, к сожалению, относится к группе европейских стран с наибольшим ростом, в которую входят также Польша и Германия», - отмечают в НАНУ.

По данным ученых, медленным является рост количества новых больных в других странах-соседях (Молдове, Румынии и Венгрии), но в них тренд тоже демонстрирует рост.

В то же время в масштабах мира для Индии и Бразилии характерен тренд, который растет гораздо стремительнее, чем в Украине или Польше.

«Согласно рассмотренным сценариям, регионами с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных являются Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая области и город Киев», - констатировали ученые.

Напомним, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 14174 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги