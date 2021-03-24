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Северокорейский режим Ким Чен Ына в течение последних дней совершил несколько испытательных пусков ракет малой дальности, что можно рассматривать как вызов для новой администрации США, которая обрабатывает новую политику в отношении КНДР.

Об этом пишет во вторник американское издание The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Укринформ.

«В минувшие выходные Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности - после того, как осудила Вашингтон за совместные военные учения с Южной Кореей», - отмечает издание.

Испытания ракет, о которых ранее не сообщалось в СМИ, стали фактически первым вызовом со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына для президента США Джо Байдена. Ведь новая администрация Белого дома до сих пор не очертила публично своего подхода к ядерной угрозы со стороны режима в Пхеньяне.

В то же время отмечается, что американская разведка еще за недели до ракетных запусков предупреждала о подготовке Северной Кореей подобных испытаний.

При этом высокопоставленный представитель администрации США заявил, что этот шаг Северной Кореи не нарушает резолюций Совета Безопасности ООН и вписывается в нормы запусков, которые может проводить КНДР. В этом случае речь не идет об испытаниях баллистических ракет средней и большой дальности. Однако, по его словам, это подчеркивает, что ведение политики на северокорейском направлении будет сложной задачей для новой команды в Белом доме.
ForUm

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