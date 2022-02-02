Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая подала заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

«Причина – настоятельные рекомендации врачей по состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев, - написала она в Facebook. - Работа в должности главы Госпродпотребслужбы требует постоянного включения в режиме 24/7/365 и полной самоотдачи. Работать в таком режиме в ближайшее время просто физически не смогу».

Магалецкая считает неправильным брать длительный больничный и оставлять огромную структуру в подвешенном состоянии фактически без руководства.

Магалецкую назначили главой ведомства в ноябре 2020 года.