Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала три приоритета сближения Украины с Организацией североатлантического договора (НАТО). Об этом она сказала во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Первое - это внутренние реформы и трансформации», - отметила Стефанишина.

По ее словам, обретение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями открыло дополнительные обязательства для нее.

«Любые вопросы, связанные с членством в НАТО, лежат в плоскости внутренних реформ», - сказала министр.

Также речь идет о дополнительных изменениях в законодательство, завершении реформы Службы безопасности Украины, принятии закона о государственной тайне и ряда других законов, которые уже находятся на рассмотрении парламента или разрабатываются правительством.

«Вторым элементом я бы назвала политический консенсус стран Альянса. И это тоже большая работа, которую сейчас мы с Министерством иностранных дел, Офисом президента и народными депутатами проделываем и пытаемся мобилизовать в соответствующих столицах», - добавила Стефанишина.

«И третий вопрос, который является очень важным, - это политическая стабильность, согласие между различными политическими силами. И я думаю, что этот пункт вместе с евроатлантической интеграцией является ключевым и для поддержки гражданами», - сказала она.

Как ранее сообщал ForUm, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.