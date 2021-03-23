Мэр Киева Виталий Кличко в проекте «ЛюдиТвогоКиєва» показал, как работают машинисты киевского метрополитена. Видео рабочий день одного из машинистов подземки Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

«Продолжаю рассказывать о #ЛюдиТвогоКиєва. О тех киевлянах, которые делают все, чтобы наша столица становилась комфортнее и красивее. Сегодня история об одном из специалистов, от работы которых зависит работа столичной подземки, – 36-летнем машинисте электропоезда киевского метрополитена Максиме Гуляеве. Максим уже более 17 лет перевозит пассажиров метро. 6 дней в неделю по 6-8 часов он проводит под землей», - написал мэр Киева в заметке к видео.

Работает машинист на Сырецко-Печерской линии метро. И дневной свет видит на работе только, когда переезжает Днепр - между станциями «Выдубичи» и «Славутич».

«Максим никогда не опаздывает на смену, потому что график расписан до минут и секунд. Ответственность, говорит он, - огромная! Ведь от его работы зависит комфорт и безопасность тысяч пассажиров, - отметил мэр столицы. - Максим - киевлянин. Родился и живет в Святошинском районе столицы. Рассказывает, что попал на работу машинистом не случайно – ведь полюбил подземку с детства», - рассказал Кличко.