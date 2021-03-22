Во Львове в 10-летнего пассажира автомобиля Acura MDX попала крышка канализационного люка, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба Нациполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта около 21.30 на улице Зеленой.

Как предварительно установили правоохранители, 47-летний львовянин, управляя служебным автомобилем Mitsubishi L200, наехал на канализационный люк, установленный на проезжей части дороги. После наезда крышка люка вылетела с места крепления и попала в лобовое стекло автомобиля Acura MDX под управлением 35-летнего жителя Львова, который двигался по встречной полосе.

Разбив стекло, крышка попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сиденье Acura MDX, причинив ему телесные повреждения. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.