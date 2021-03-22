также в разделеПроисшествия
На Житомирщине нашли тело юноши, которого искали 4 суток 13
На Житомирщине нашли свалку львовских «ковидных» отходов 14
В «Аскании-Новой» снова погибли краснокнижные птицы 12
Житель Луганщины подорвался на взрывном устройстве 12
В Украине уже 8 «красных» зон 51
Новое ДТП украинского автобуса в Польше: 1 человек погиб, 5 пострадали 34
Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе 20
В Польше снова разбился украинский автобус, есть жертвы 202
В Украине COVID-19 унес жизни более 30 тысяч человек 23
Названо имя погибшего вчера военного на Донбассе 34
В Ривненской области перехватили партию янтаря 55
На Донбассе девять обстрелов 11
В зоне ООС погиб военный 36
Во Львове легковушка насмерть сбила мужчину 16
Появились подробности обстрела на Донбассе, в котором погиб украинский военный 28
Киев присоединился к четырем «красным» областям 31
В Черновцах расследуют дело о смерти 9-летнего мальчика 16
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов, погиб военный 18

Во Львове в 10-летнего пассажира автомобиля Acura MDX попала крышка канализационного люка, причинив ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба Нациполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 марта около 21.30 на улице Зеленой.

Как предварительно установили правоохранители, 47-летний львовянин, управляя служебным автомобилем Mitsubishi L200, наехал на канализационный люк, установленный на проезжей части дороги. После наезда крышка люка вылетела с места крепления и попала в лобовое стекло автомобиля Acura MDX под управлением 35-летнего жителя Львова, который двигался по встречной полосе.

Разбив стекло, крышка попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сиденье Acura MDX, причинив ему телесные повреждения. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги