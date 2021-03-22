Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль согласен с утверждением президента США Джо Байдена, который назвал президента России убийцей.

Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает Европейская правда.

«Геополитическая ситуация пока не простая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно эмоциональными являются и настроения. Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена», - сказал глава украинского правительства в ответ на вопрос, считает ли он правильным утверждение Байдена, который назвал Путина убийцей.

Шмыгаль заявил, что его не удивил резкий тон президента США по отношению к лидеру другого государства.

«Вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, то, как Россия относится к Европе и к остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира, например, стран Группы семи, к России», - отметил украинский премьер.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».

После этого заявления посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации.

Путин сказал, что кто как обзывается, тот так и называется.