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Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посол России в Вашингтоне А.И. Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень», - говорится написала она.

Также Захарова возложила на Вашингтон ответственность за плачевное состояние российско-американских отношений.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

При этом на вопрос журналиста, думает ли Байден, президент Путин убийца, президент США ответил утвердительно: «Ммм, да».
ForUm

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