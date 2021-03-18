Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья лидеру США Джо Байдену в ответ на заявления в свой адрес в интервью ABC News.

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», - сказал Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя. Он заметил, что говорит это «без иронии и без шуток», передает Интерфакс.

В связи с заявлениями Байдена Путин также отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути», - считает российский лидер.

«Я вспоминаю, когда в детстве мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл психологический очень глубокий в этом: мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», - отметил он.

По его словам, что касается «американского истеблишмента, руководящего, правящего класса, то его сознание складывалось в известных и довольно непростых условиях».

«Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, с прямым геноцидом индейских племен», - сказал Путин.

Так он прокомментировал утвердительный ответ Байдена на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента убийцей.

Ранее в Кремле высказывания Байдена в отношении Путина назвали «очень плохими».