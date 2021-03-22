В ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды.
Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО, посвященном Всемирному дню водных ресурсов, передает Укринформ.
Согласно приведенным в докладе независимым оценкам, «к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%». При этом ситуация ухудшится за счет других глобальных проблем, в частности последствий пандемии.
Авторы доклада подчеркивают, что в свете нынешнего кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения гигиенических потребностей «становится актуальной как никогда».
Авторы доклада убеждены, что мир прилагает недостаточно усилий для сохранения водных ресурсов, и сейчас очень остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.
«Вода — это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роль в человеческих обществах», – отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула.
22 марта по инициативе ООН отмечается Всемирный день водных ресурсов.
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