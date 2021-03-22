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Организаторы Всеукраинского форума «Украина 30» объявили трехнедельный перерыв из-за усиления карантина в Киеве.

«Всеукраинский форум «Украина 30» берет перерыв на три недели из-за введения ряда карантинных ограничений в Киеве. Мы заботимся о здоровье участников и гостей мероприятия», - сообщается на странице форума в Facebook.

Как сообщалось, форум «Украина 30», цель которого - проведение общественного диалога, был запущен в феврале 2021 года. Планируется, что он будет проходить еженедельно до 24 августа – 30-й годовщины провозглашения независимости Украины.

В первую неделю на форуме обсуждалась пандемия коронавируса в Украине, а также вызовы, которые она принесла стране.

Позже темами для обсуждений становились также реформа судебной системы, жилищно-коммунальная сфера, инвестиции, нацбезопасность, культура, туризм и т.д.
ForUm

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