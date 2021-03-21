Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал резонансную акцию у здания Офиса президента, которое обрисовали и повредили после протеста в поддержку Сергея Стерненко. Кличко призвал активистов требовать справедливости более цивилизованными методами.

21 марта Кличко обнародовал свою позицию относительно вчерашних событий у Офиса президента в Киеве.

«Можно по-разному относиться к Владимиру Зеленскому и к Сергею Стерненко, к политикам и к активистам. Дело в принципах и уважении, прежде всего, к демократическим институтам власти», — отметил Кличко.

Он напомнил, что демократия — это не только «справедливость в соблюдении прав каждого гражданина», но и «ответственность каждого гражданина, соблюдение им законов и правопорядка».

«Ибо, требуя справедливости, нельзя делать это нецивилизованными методами. И показывать Украину не слишком европейским государством. А мы заплатили большую цену за то, чтобы быть демократической частью Европы», — подытожил мэр Киева.

Напомним, 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью «Офис президента».