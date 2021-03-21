Об этом он заявил в эфире «Радио Свобода».

Геращенко отметил, что «это точно не мирная акция», разгром имущества Офиса президента является провокацией, а участников акции надо разделить на две части — мирные митингующие и, собственно, провокаторы.

«Заказчики этой акции, я бы сказал провокации, мечтают, чтобы вышла полиция, применила силу, пролилась кровь. После этого президента обвинили бы в том, что он не дает гражданам выражать свое мнение на мирных митингах, но мы не будем идти путем такой провокации», — сказал замминистра.

Он заверил, что у правоохранителей достаточно сил, чтобы обеспечить общественный порядок. Также Геращенко отметил, что большинство митингующих — «честные люди, которые спокойно себя ведут».

«Но есть несколько десятков человек, действия которых зафиксированы на видео с разных ракурсов, которые будут нести ответственность за хулиганские действия, за порчу государственного имущества, за разбитое стекло. Мирные митингующие могут выражать свое мнение, как и гарантирует Конституция», — сказал Геращенко.

На вопрос, кто же является этим заказчиком провокаций, он ответил: «Заинтересованным лицом является Петр Алексеевич Порошенко, это моё личное мнение. Чем хуже, тем лучше для Порошенко».

Напомним, 20 марта под Офисом президента проходила акция в поддержку Стерненко. Во время нее демонстранты жгли файеры, а также подожгли табличку с надписью «Офис президента».