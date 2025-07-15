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З автівки хореографа Бейонсе викрали диски співачки з невиданою музикою

З автівки хореографа Бейонсе викрали диски співачки з невиданою музикою

В американському місті Атланта невідомий пограбував автівку, якою користувався хореограф співачки Бейонсе. Із собою грабіжник забрав диски з її неопублікованою музикою.

Про це пише BBC.

Крадіжка сталася ще 8 липня — за два дні до першого виступу Бейонсе в Атланті. Як розповіли її хореограф Крістофер Грант і танцюрист Діандре Блю, вони припаркували орендований чорний «джип» поблизу фудкорту. Коли вони повернулися, заднє вікно автомобіля було розбите, а дві валізи зникли.

Вони повідомили поліції, що в машині була «деяка особиста конфіденційна інформація для музикантки Бейонсе», яку також викрали. Серед такої інформації — жорсткі диски з неопублікованими піснями, планами концертів та сетлістами минулих і майбутніх виступів для її туру.

Серед вкраденого — ноутбук, дизайнерський одяг і навушники Apple AirPods. Правоохоронці використали дані для відстеження ноутбука й навушників, щоб з’ясувати, куди грабіжник забрав вкрадене.

Поліція також виявила «два дуже слабкі відбитки» в автомобілі. Згодом влада повідомила, що видала ордер на арешт підозрюваного, але його ім’я не оприлюднюється. Досі невідомо, чи вдалося повернути викрадені речі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАБейонсепопмузика
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