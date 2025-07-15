Новий генпрокурор вимагає перевірити майже 350 прокурорів з інвалідністю

Генпрокурор Руслан Кравченко вирішив спрямувати прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, на перевірку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Кравченко зазначив, що питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за 9 місяців не вирішено.

Генпрокурор наголосив, що законом для генпрокурора не передбачені повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності.

"Звільнення прокурорів, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив. Сьогодні я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП", — написав він.

За словами Кравченка на розгляд комісії не будуть відправлені 136 прокурорів, які мають статус:

інвалідів дитинства,

особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя,

мають онкологічні захворювання,

є інвалідами війни.

На розгляд дисциплінарної комісії будуть відправлені 348 прокурорів.

"Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити "хрест" на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри — це шлях, який має пройти кожен", — зазначив генпрокурор.

16 жовтня, редактор видання "Цензор. Нет" Юрій Бутусов опублікував матеріал, у якому вказав, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність, до чого, за його словами, можуть бути причетні колишня керівниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа і її син Олександр Крупа, який очолював Пенсійний фонд в Хмельницькій області.

У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування.

Нагадаємо, що 17 червня 2025 року Верховна Рада підтримала призначення на посаду генпрокурора Руслана Кравченка, який перед цим обіймав посаду керівника Державної податкової служби.