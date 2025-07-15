СБУ затримала юнака, який намагався підірвати будинок із сім'ями військових

У Вінниці затримали 19-річного жителя Житомира, який намагався підірвати багатоквартирний будинок, де проживають сім’ї військовослужбовців.

Про це повідомили у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури.

За даними слідства, прибувши до сусіднього обласного центру, підозрюваний за вказівками куратора знайшов сховок із пакетом, у якому був вибуховий пристрій. Вибухівка складалася з місткості з порошкоподібною речовиною та під’єднаними до неї дротами двома телефонами.

Він заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на клумбі. За попередніми даними, вибухівка мала бути активована, коли поруч перебували б військовослужбовці. Співробітники Служби безпеки запобігли злочину та затримали хлопця.

Надалі йому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану — ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — та взяли під варту. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Службі безпеки повідомили про затримання ще п’яти агентів ФСБ, які готували теракти проти військовослужбовців Сил оборони. Усіх завербували російські спецслужби через Telegram-канали з пошуку «легких» заробітків.

Так, у Києві двоє чоловіків намагалися встановити вибухівку біля однієї з військових частин. Фігурантами виявилися двоє наркозалежних місцевих мешканців, а їхні дії координував арештант зі слідчого ізолятора, який рік тому підпалив авто ЗСУ. До діяльності він залучив свого співкамерника. Перебуваючи за ґратами, обидва рецидивісти продовжили виконувати замовлення рф і для цього залучили двох спільників на волі.

У Дніпрі СБУ та Нацполіція затримали подружжя, яке намагалося підірвати місцевого воїна ЗСУ. Вони заманили військового «на побачення» нібито із сестрою українського захисника, що воює на передовій. Перед «зустріччю» дівчина начебто попросила забрати речі «брата» у знайомого. Насправді це був агент рф, який передав військовослужбовцю сумку з вибухівкою.

Одразу після передачі «посилки» окупанти спробували дистанційно підірвати СВП, але правоохоронці завчасно знешкодили вибухівку і затримали пару.

У Рівному затримали ще одного чоловіка, який на замовлення рф мав підірвати авто одного із військовослужбовців Сил оборони. Для цього він заклав вибухівку в салон службового автомобіля і встановив поруч приховану камеру. За допомогою відеопристрою окупанти сподівалися відстежити прибуття військового на місце запланованого теракту, щоб ліквідувати його.

Наразі всім затриманим повідомили про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами, вчинене організованою групою).

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.