Окупанти намагаються ізолювати Покровськ: тривають важкі бої

Російська армія посилила спроби прориву української оборони на Покровському напрямку. За повідомленням оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", головна мета ворога — ізолювати місто Покровськ та створити умови для оточення українських сил, що обороняють цей важливий логістичний вузол на Донеччині.

Окупанти активізували атаки в кількох секторах одночасно, щоб розтягнути українську лінію оборони. Прямі спроби прориву зафіксовані в районах Степанівки, Володимирівки, Миколаївки, Шевченко Першого.

У той самий час російські штурмові групи ведуть наступ з метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації, атакуючи позиції ЗСУ поблизу Родинського, Красного Лиману, Новоекономічного, Новоукраїнки, Чунишиного, Звірового, Федорівки.

Ці дії вказують на спробу Кремля взяти під вогневий контроль ключові дороги й ускладнити постачання українських сил на передовій.

За словами представників ОСУВ "Хортиця", всі атаки відбиваються, попри інтенсивний тиск та чисельну перевагу противника. «Тривають важкі бої. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення», — йдеться в офіційному зведенні.

Покровськ — важливий транспортно-логістичний центр, через який проходять маршрути постачання для сил оборони на сході України. Ізоляція цього міста дозволила б РФ ускладнити підтримку фронту та, ймовірно, відкрити новий напрямок для оточення українських підрозділів у районі Авдіївки, Новоселівки та Очеретиного.

На думку військових аналітиків, інтенсивність атак на Покровському напрямку зросла після зменшення активності ворога в районі Куп’янська, де російські війська зазнали суттєвих втрат.

Українські сили продовжують тримати позиції, перекидаючи резерви та зміцнюючи укріплення. Усі зусилля зосереджено на збереженні контролю над логістичними артеріями та недопущенні оточення частин, що утримують передову.

Офіційні особи в Генштабі поки не коментували ситуацію, однак зведення від інших командувань підтверджують масштабність боїв і високу напругу на напрямку.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті з початку літа 2025 року. Після провалу швидкого прориву в районі Часового Яру, ворог переорієнтував зусилля на південніше розташовані ділянки фронту.