Масштабна рокіровка в Кабміні: стали відомі кандидати на ключові міністерства

Кандидатура нового прем’єр-міністра України вже погоджена, і вже 16–17 липня в уряді очікується масштабне кадрове оновлення. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на внутрішню інформацію з коаліції. Зміни торкнуться майже всіх ключових міністерств.
Новий прем'єр і перестановки у силовому блоці
За словами Железняка, новою очільницею уряду стане Юлія Свириденко — чинна перша віцепрем’єрка та міністерка економіки. Чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони, замінивши Рустема Умерова, якого, ймовірно, призначать послом в одну з країн-партнерів.
Міністром закордонних справ залишиться Андрій Сибіга, а міністром внутрішніх справ — Ігор Клименко, який, водночас, може отримати посаду віцепрем’єра з питань безпеки.
Імовірний склад нового Кабміну
За неофіційною інформацією, зміни торкнуться майже половини міністерств:
Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації
Олексій Кулеба — міністр з питань відбудови
Олексій Соболєв — міністр ресурсів
Ольга Стефанішина — залишає посаду міністерки з питань євроінтеграції; імовірно, стане послом у країні ЄС
Тарас Качка — новий віцепрем’єр з питань євроінтеграції
Герман Галущенко — може перейти з енергетики в Мін’юст
Світлана Гринчук — нова міністерка енергетики
Оксана Жолнович — втратить посаду міністерки соцполітики; на зміну можуть прийти Дарина Марчак або Денис Улютін
Константин Марʼєвич — міністр Кабінету міністрів
Матвій Бідний — зберігає портфель міністра молоді та спорту
Наталія Калмикова — лишається міністеркою у справах ветеранів
Віталій Коваль — повернеться на посаду голови Фонду держмайна
Оксен Лісовий — залишає посаду міністра освіти; Андрій Вітренко — тимчасовий виконувач обов’язків
Віктор Ляшко — залишається міністром охорони здоров’я
Сергій Марченко — зберігає посаду міністра фінансів
Герман Сметанін — залишає Міністерство стратегічних галузей промисловості, його об'єднають із Міноборони
За прогнозами, відставки чинних міністрів відбудуться 16 липня, а голосування за новий склад уряду — 17 липня.