Масштабна рокіровка в Кабміні: стали відомі кандидати на ключові міністерства

Кандидатура нового прем’єр-міністра України вже погоджена, і вже 16–17 липня в уряді очікується масштабне кадрове оновлення. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на внутрішню інформацію з коаліції. Зміни торкнуться майже всіх ключових міністерств.

Новий прем'єр і перестановки у силовому блоці

За словами Железняка, новою очільницею уряду стане Юлія Свириденко — чинна перша віцепрем’єрка та міністерка економіки. Чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль може очолити Міністерство оборони, замінивши Рустема Умерова, якого, ймовірно, призначать послом в одну з країн-партнерів.

Міністром закордонних справ залишиться Андрій Сибіга, а міністром внутрішніх справ — Ігор Клименко, який, водночас, може отримати посаду віцепрем’єра з питань безпеки.

Імовірний склад нового Кабміну

За неофіційною інформацією, зміни торкнуться майже половини міністерств:

Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації

Олексій Кулеба — міністр з питань відбудови

Олексій Соболєв — міністр ресурсів

Ольга Стефанішина — залишає посаду міністерки з питань євроінтеграції; імовірно, стане послом у країні ЄС

Тарас Качка — новий віцепрем’єр з питань євроінтеграції

Герман Галущенко — може перейти з енергетики в Мін’юст

Світлана Гринчук — нова міністерка енергетики

Оксана Жолнович — втратить посаду міністерки соцполітики; на зміну можуть прийти Дарина Марчак або Денис Улютін

Константин Марʼєвич — міністр Кабінету міністрів

Матвій Бідний — зберігає портфель міністра молоді та спорту

Наталія Калмикова — лишається міністеркою у справах ветеранів

Віталій Коваль — повернеться на посаду голови Фонду держмайна

Оксен Лісовий — залишає посаду міністра освіти; Андрій Вітренко — тимчасовий виконувач обов’язків

Віктор Ляшко — залишається міністром охорони здоров’я

Сергій Марченко — зберігає посаду міністра фінансів

Герман Сметанін — залишає Міністерство стратегічних галузей промисловості, його об'єднають із Міноборони

За прогнозами, відставки чинних міністрів відбудуться 16 липня, а голосування за новий склад уряду — 17 липня.