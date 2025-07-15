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Викрито вісім підпільних цехів із виготовлення пестицидів під марками провідних світових агроконцернів

Викрито вісім підпільних цехів із виготовлення пестицидів під марками провідних світових агроконцернів

Національна поліція України ліквідувала масштабну схему фальсифікації сільськогосподарської продукції провідних світових агроконцернів: до складу злочинної спільноти входило вісім угруповань, учасниками яких було понад 20 громадян України.

"Зловмисники організували вісім підпільних цехів, де в промислових масштабах виготовляли пестициди. Сировину для їх виробництва, яка містила сильнодіючі та отруйні речовини, фігуранти замовляли та отримували з Китаю", - повідомляє Нацполіція в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією поліції, надалі члени угруповання маркували незаконно виготовлену с/г продукцію товарними знаками провідних агрохімічних компаній Європи та США.

"З цією метою на території Київської та Одеської областей створили два цехи з виробництва відповідної поліграфічної продукції (захисних голограм, етикеток, упаковок, інструкцій тощо)", - уточнюють в Нацполіції.

Згідно з повідомленням, збут фальсифікованої продукції під виглядом оригінальних товарів здійснювався на території України та країн Європейського Союзу через онлайн-магазини та логістичні компанії.

Правоохоронці провели 89 обшуків на території 12 областей та вилучили фальсифікату на 100 млн грн.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяфальсифікатшахрайствоНацполіціяпестициди
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