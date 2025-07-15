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Полiтика

На зустрічі в Брюсселі міністри країн ЄС не погодили 18-й пакет санкцій проти Росії

На зустрічі в Брюсселі міністри країн ЄС не погодили 18-й пакет санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у Брюсселі 15 липня не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії, повідомив кореспондент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Проти виступили Словаччина та Мальта. Братислава, як повідомлялося раніше, вимагає від ЄС гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн союзу. Мальта побоюється, що посилення стелі цін на російську нафту може вдарити по танкерному флоту країни, писав журнал Politico.

Обговорення санкційного пакета триватиме на рівні послів країн ЄС 16 липня.

Раніше повідомлялося, що до 18-го пакету увійдуть, зокрема, динамічне утворення стелі цін на російську нафту, заборону на роботу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2», нові обмеження проти російських банків.

Єврокомісія представила проєкт санкцій у червні, головною пропозицією було знизити стелю цін на російську нафту з нинішніх 60 доларів за барель до 45. Оскільки ця політика координується в межах Групи семи (G7), ЄС намагався отримати схвалення інших країн G7, зокрема США, під час саміту в Канаді минулого місяця.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄССловаччинасанкціїМальта18 пакет санкцій
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