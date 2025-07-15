TONY TONITE і HUTSUL CORPS представили кліп “FIRE”, знятий на передовій

15 липня 2025 року відбулася премʼєра музичного відео “FIRE” — спільного проєкту артиста TONY TONITE та воїнів HUTSUL CORPS, розвідувальної роти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Цей кліп — більше, ніж просто музика. Це акт підтримки, вдячності та памʼяті про тих, хто з 2014 року боронить Україну. Усі герої відео — реальні бійці, які сьогодні служать у різних підрозділах ЗСУ на найгарячіших ділянках фронту. Саме на передовій було знято й сам кліп, а пісня народилася під час війни.

«Ця пісня і кліп були створені на підтримку нашого “Гуцульського Корпусу”, а саме бійців розвідувальної роти 10 ОГШБр “Едельвейс”, з тим, щоб вшанувати памʼять одного із засновників підрозділу, Ігоря “Веремія” Калина, і водночас пригорнути увагу світового суспільства до потреб наших бійців на фронті, які за всю війну не поступилися ані метром нашої землі», — прокоментував премʼєру TONY TONITE.

Музикант також став режисером і продюсером відео. Операторську роботу виконав фронтовий відеограф Пан Двіжок.

Окрім творчої, кліп має і цілком практичну мету — зібрати кошти на потреби бійців «Гуцульського Корпусу». Зокрема, йдеться про закупівлю дронів Mavic, які є критично важливими для роботи розвідки на лінії фронту.

Кліп “FIRE” — це поєднання мистецтва і фронтової реальності, що надихає, зворушує і мобілізує.

Слава Україні!