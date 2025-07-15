Нова угода Україна-ЄС викликала протест п’яти європейських країн

Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія висловили серйозне невдоволення новою торговельною угодою між Україною та Європейським Союзом, яка готується на базі поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). Про це стало відомо під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства в Брюсселі.

Ці країни вважають, що запропонована Єврокомісією угода, що замінить "торговельний безвіз", який закінчився на початку червня, може дестабілізувати аграрні ринки Євросоюзу.

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен підтвердив, що торгівля з Україною була однією з ключових тем засідання Ради. "На прохання групи з кількох держав ми також обговорили переглянуту угоду з Україною", — зазначив він.

Гансен наголосив, що ПВЗВТ 2016 року мала бути переглянута ще у 2021-му, проте через війну Росії проти України цей процес було відтерміновано. "Сьогодні були висловлені різні погляди на цю угоду, і я вважаю корисним мати відверту дискусію в цьому форматі. Я виклав факти щодо цієї угоди й повідомив, що вона відповідає інтересам наших фермерів", — додав він.

Водночас, зазначені п’ять держав наполягають на внесенні змін до вже узгодженого проекту угоди про ПВЗВТ.