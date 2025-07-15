ЄС про ультиматум Трампа: пауза може стати зеленим світлом для Путіна

У Брюсселі позитивно сприйняли заяву президента США Дональда Трампа про жорсткіший курс щодо Росії, але засумнівалися в ефективності такого підходу. Особливе обурення викликала пауза в 50 днів, яку Білий дім надав Москві на реакцію. Про це заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас.

«Це дуже позитивно, що президент Трамп займає жорстку позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів — це дуже довгий термін, враховуючи, що вони щодня вбивають мирних жителів», — наголосила Каллас у розмові з журналістами.

У Євросоюзі підкреслили: затягування реакції лише грає на руку агресору, і Захід повинен діяти рішуче й швидко. Брюссель очікує, що США синхронізують свої дії з європейськими союзниками.

«Я сподіваюся, що американці рухатимуться в тому ж напрямку, що й Європа. Потрібно ще більше тиску на Росію, щоб їм теж закортіло миру», — заявила головна дипломатка ЄС.

Каллас також закликала Вашингтон не обмежуватися політичними сигналами, а активніше долучатися до військової підтримки України. «Добре, що американці роблять ці кроки. Я сподіваюся, що вони також надаватимуть військову допомогу, як це роблять європейці», — додала вона.

Нагадаємо, раніше Трамп дав Кремлю 50 днів на те, щоб зробити «кроки до миру». У цей період розгляд нового пакета санкцій проти Росії в Сенаті США було відкладено.