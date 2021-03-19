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Завершено специальное досудебное расследование в отношении 35-летнего жителя Донецка, который обвиняется в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Специальным досудебным расследованием установлено, что с мая 2015 по апрель 2019 он занимал должность так называемого начальника Дебальцевского «ГО МВД ДНР». Правонарушитель в специальной форме с огнестрельным оружием выполнял задание оккупационной администрации в Донецкой области, координировал работу подчиненных оперативных подразделений, издавал соответствующие приказы и указания личному составу местного отдела Дебальцевского «ГО МВД ДНР».

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанной статье – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.  
ForUm

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