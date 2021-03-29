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В Донецкой области за посягательство на территориальную целостность Украины заочно будут судить «главу администрации города Дебальцево», сообщили ForUm’у в пресс-службе облпрокуратуры.

«Завершено специальное досудебное расследование в отношении так называемого главы администрации города Дебальцево, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 40-летний мужчина находится в должности «главы администрации города Дебальцево».

Совместно с участниками других самопровозглашенных псевдоорганов «ДНР» он выдает и обеспечивает выполнение приказов и распоряжений, в частности, в сфере обороны, перерегистрации предприятий, промышленные мощности которых остались на временно оккупированной территории, и изъятие в виде так называемых «налогов» в пользу оккупационной администрации РФ.

Обвиняемый и в настоящее время продолжает работать на оккупационную власть и пропагандирует идеи самостоятельности псевдореспублики и отделения всей Донецкой области от Украины. Досудебное расследование осуществлялось сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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