Фильм «Паломница» известной телеведущей Оксаны Марченко интересен не только для верующих, но и для более широкой аудитории, потому что поднимает вопросы духовности, актуальные и важные во все времена. Об этом в своей колонке написал православный публицист Дмитрий Скворцов.

«В самом его начале мы видим, что соавтором изложения истории Киево-Печерской лавры выступает знаменитая евпаторийская художница, мастер песочной анимации, единственный в мире обладатель двух золотых наград в чемпионских сериях «Америка имеет талант» и «Британия имеет талант» Ксения Симонова (которую, подозреваю, открыла миру та же Марченко с её шоу «Украина имеет талант»)», - сообщил публицист.

«О чудесах в прямом смысле - происходящих в Лавре и в небе над ней в наше, казалось бы, столь техногенное время - рассказывают наместник монастыря митрополит Павел и архимандрит Дамиан», - отметил автор.

Скворцов отметил, что благодаря фильму Оксаны Марченко зрители имеют возможность совершить открытие и познакомиться с Варяжскими пещерами Лавры.

«Все знают о Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Но есть еще одна галерея, по мнению исследователей, гораздо более протяженная, чем обе вышеупомянутые вместе взятые. И уж точно более древняя.

Когда Илларион, святой Киевский митрополит XI в., выкопал для себя пещеру в густом лесу близ села Берестово (и заложил тем самым Киево-Печерский монастырь), рядом - в считанных сотнях метров - уже был обжит целый катакомбный город. Сейчас этот пещерный комплекс называется Варяжским», - напомнил публицист.

«Я не припомню, чтобы кто-то ранее показывал видеосъёмку Варяжских пещер. Так что у зрителей «Паломницы» есть возможность совершить вместе с Оксаной Марченко открытие», - поведал он.

По словам Скворцова, своим фильмом Оксана Марченко продемонстрировала, насколько важна духовность, поэтому «Паломница» интересна не только для верующих, но и для более широкой аудитории.

«В общем, мы не только узнали много нового о Киево-Печерской лавре. Своим фильмом Оксана Марченко показала, как важна духовность в нашей жизни. И это не затёртая фраза - судя по популярности «Паломницы», лента интересна не только верующим, но всей аудитории XXI века, неравнодушной как к нашему прошлому, так и к будущему», - заключил православный публицист Дмитрий Скворцов.