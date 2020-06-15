Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского облсовета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества, сообщил Центр противодействия коррупции.

«Депутат от Радикальной партии предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия и задержали. Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате», - говорится в сообщении.

Это первый серьезный приговор за тяжкое преступление, отметили в ЦПК.

Депутата Киевского областного совета от Радикальной партии Олега Ляшко Александра Мефодия задержали 8 апреля 2019 года за получение 5000 долларов от предпринимателя за влияние на сотрудника полиции.

За такую сумму депутат обещал вернуть грузовой автомобиль, который является вещественным доказательством в уголовном производстве.