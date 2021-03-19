Сегодня различные агентства предлагают множество услуг, связанных с туристическими поездками. Отдельного внимания заслуживает элитный туризм, так как VIP-клиентам доступны разнообразные варианты отдыха: наполненный насыщенными событиями вояж, отдых на лучших курортах мира, возможность посетить изысканные рестораны с разной кухней и многое другое.
Ретрит-туры на острова
Цель таких поездок — максимальный релакс, погружение в безмятежность и услуги премиум-класса. Отдых на островах является для многих заветной мечтой, так как помимо роскошных пляжей, на многих премиум-курортах есть все необходимое, чтобы воплотить любые пожелания, предпочтения и запросы отдыхающих.
Особое внимание во время таких поездок уделяют заботе о здоровье. Для этого на многих курортах предусмотрены комфортные SPA-центры, предлагающие изысканные процедуры. Площадь некоторых СПА-комплексов достигает 1 га, а определенные услуги, такие как массаж, проводятся в уникальных местах. Например, на утесе, с роскошным видом на открытый океан, и даже под водой. Последнее позволяет отдыхающим расслабиться не только физически, но и психологически — наблюдая за обитателями подводного мира в их естественной среде обитания.
На какие острова следует поехать
Лучше всего для отдыха подходят следующие места:
- Мальдивы. Местные курорты — это поистине райский уголок, позволяющий гостям отдохнуть вдали от шума и суеты. Подводный мир заслуживает особого внимания, так как среди рифов можно увидеть множество редких видов рыб и других морских обитателей. В связи с этим, дайвинг и снорклинг станут отличным дополнением для отдыха в этом райском месте.
- Бали. На этом острове не только роскошные пляжи с белоснежным песком. Отличным дополнением для отдыхающих станут невероятно красивые рисовые террасы, загадочные храмы и тропические леса. Все это отлично подходит как для неторопливых экскурсий, так и для любования красотами из окон элитного пятизвездочного отеля.
- Сейшелы. Это поистине райские тропические острова, где отдыхающие смогут насладиться нетронутой экзотической природой и спокойным отдыхом. Сейшельские Острова популярны у дайверов и серферов, но при этом, в правильно организованном туре, Сейшелы станут отличным вариантом для незабываемого романтического отдыха.
Чтобы путешествие запомнилось надолго, за организацией тура рекомендуется обращаться к профессионалам. Например, специалисты Avialiga не только подбирают индивидуальный маршрут, но и возьмут на себя все вопросы по бронированию билетов, номеров в отелях и множеству других услуг. Профессионалы оперативно решают любые возникающие трудности, что делает отдых поистине незабываемым.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время