Египет не случайно называют Страной зимнего солнца. В то время, когда в Украине холодно и слякотно, здесь солнечно и тепло. Это одна из самых популярных стран для зимнего семейного отдыха, море и погода не перестают радовать туристов. Подробнее обо всех плюсах и минусах каникул в Египте зимой рассказали специалисты Sun Family Club. На страничке sunfamilyclub.net/egypt можно узнать цены на туры и выбрать семейный отель.

Плюсы:

Нет невыносимой жары

В январе средняя температура в Хургаде днем +25–26 градусов. Комфортно купаться в море и бассейнах. Во многих семейных отелях есть подогреваемые бассейны с морской водой. Поэтому малыши смогут резвиться в воде каждый день. В Шарм-эль-Шейхе на 1–2 градуса теплее. С 12 до 14 часов здесь можно плавать и загорать даже в ветреную погоду.

Идеальное время для экскурсий

Летом в Египте не хочется вылезать из моря и высовываться днем из кондиционированного номера. А вот зима — самое время, чтобы хорошо узнать страну. Зимние месяцы идеально подходят для экскурсий с детьми: комфортно гулять городскими улочками, любоваться разными египетскими достопримечательностями.

Красивый загар

Под зимним египетским солнышком можно спокойно полежать с интересной книгой в руках, не боясь обгореть уже в первые минуты. Получается красивый ровный загар без резких переходов и пятен.

Мало туристов

Зимой в Египте понравится тем, кто предпочитает спокойный отдых. Даже самые популярные курорты в это время года немноголюдны. На пляжах много свободного места, нет привычных очередей в ресторанах.

Ниже цены

Тем, кто мечтает побывать в Египте, поездить по разным городам и при этом сэкономить семейный бюджет, тоже больше подойдет зимнее время отдыха. Цены снижаются, но условия проживания и сервис остаются на прежнем высоком уровне.

Минусы:

Нужно брать больше вещей

Для тех, кто ездит налегке, этот минус вряд ли будет существенным, а вот семьям с детьми придется везти багаж побольше. Помимо летних вещей необходимо взять комплект теплого белья, брюки, курточки и кроссовки. Вечером и утром температура опускается до +15 градусов.

Не такие красочные рифы и подводный мир

Как ни крути, но зимой Красное море не радует своим привычным буйством красок и обилием подводных жителей. Рыбок мало, некоторые рифы с холодным течением совсем не интересны для подводного плавания.

В Египте можно отлично провести рождественские праздники. И хотя большинство местных мусульмане, для туристов они наряжают елки и украшают отели.