«АрселорМиттал Кривой Рог» обеспокоен не соответствующими действительности высказываниями председателя СБУ Ивана Баканова об уплате предприятием налогов, отметили в пресс-службе компании.

«Компания уже направила председателю СБУ официальное письмо с корректной информацией об уплате налогов и сборов за последние 6 лет. Руководство предприятия надеется, что опубликованные СМИ заявления являются результатом некорректного информирования руководителя СБУ его подчиненными», - отмечается в пресс-релизе.



Как и все другие экспортеры, «АрселорМиттал Кривой Рог» использует предусмотренный законодательством механизм возмещения НДС. Предприятие обращалось за возмещением исключительно собственных денежных средств, которые были потрачены на уплату НДС в госбюджет при импорте товаров, а также НДС, уплаченного отечественным поставщикам товаров, работ, услуг. Возврат НДС не предусматривает дополнительных расходов бюджета, а является возмещением излишне уплаченных компанией собственных средств. Этот показатель рассчитывается как разница между налоговыми обязательствами и суммой НДС, фактически уплаченного таможенным органам и внутренним поставщикам.



Если этот налог уплачен с избытком, государство возвращает средства в установленные законом сроки. Все украинские предприятия, которые уплатили НДС наперед, фактически профинансировали государство, предоставили своеобразный налоговый кредит.



Государство до сих пор рассчитывается с «АрселорМиттал Кривой Рог» по задолженностям, возникшим из-за несвоевременного возмещения налога на добавленную стоимость до 2015 года. В настоящее время сумма такой задолженности составляет около 100 млн грн. Несвоевременный либо частичный возврат НДС предприятиям-экспортерам часто приводит к задержкам в реализации инвестиционных программ и в целом негативно влияет на инвестиционный климат.



«АрселорМиттал, как международная компания, строит свои бизнес-процессы в соответствии с четкими правилами, которые устанавливает закон, — прежде всего, это полная и своевременная уплата налогов (в том числе НДС, налога на прибыль, рентной платы). Законный механизм возмещения НДС со стороны государства является единым для всего украинского бизнеса, в частности, экспортеров. Вмешательство правительства в этот процесс не только нарушит закон, но и ограничит капитальные вложения и сократит экспорт. В свою очередь, это снизит объем поступлений валютной выручки в страну. Делая подобные заявления, осознают ли правоохранители, к чему они подталкивают инвесторов?» - заявил заместитель генерального директора по правовым вопросам, вопросам взаимодействия с государственными органами и коммуникаций «АрселорМиттал Кривой Рог» Артем Филипьев.

Как сообщал ForUm, председатель СБУ Иван Баканов заявил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» из государственного бюджета получает больше, чем платит в бюджет налогов.