По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора наложен арест на безналичные средства на отдельных счетах ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», признанные вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

Об этом сообщили в ОГП.

Согласно материалам уголовного производства установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы.

В рамках этого уголовного производства действующему финансовому директору – главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года было сообщено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн. Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы.

Ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации.

«Все процессуальные действия происходят исключительно в рамках действующего законодательства. Офис Генерального прокурора всегда последовательно отстаивает интересы инвесторов, однако, прежде всего, защищает закон», - подчеркнули в ОГП.