также в разделеСтолица
В Киеве «брокеры» выманивали деньги у граждан ЕС 9
В Киеве группировка торговала фейковыми справками об отрицательном COVID-тесте 11
Киев на три недели вводит усиленный карантин 430
В Киеве за сутки обнаружили 1092 больных COVID-19 18
Врачи: В опорных больницах Киева заканчиваются места для больных COVID-19 50
Киев через неделю может оказаться в «красной» зоне 26
В Киеве – 1121 новый больной COVID 14
В киевском метро отрицают остановку строительства станций на Виноградарь 13
В Киеве установили два поста мониторинга воздуха 21
Кличко просит Кабмин ужесточить карантин в оранжевой зоне 28
Каникулы для киевских школьников начнутся раньше из-за COVID 25
МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения 12
В Киеве – скачек новых случаев COVID-19 20
«Минера» моста Метро отправят на принудительное лечение 12
В Киеве горел ресторан 20
В Киеве презентовали новый гастрономический продукт Kyiv Pie 23
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 313 человек 20
В Киеве пьяный водитель джипа протаранил легковушку, погибли 2 человека 19

Правоохранители и представители профильных служб обследуют станции киевского метрополитена и прилегающие территории после анонимной информации о минировании. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.  

Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о заминировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения. На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб.

Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7107 грн.
15
Теги