Правоохранители и представители профильных служб обследуют станции киевского метрополитена и прилегающие территории после анонимной информации о минировании. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о заминировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения. На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб.

Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.