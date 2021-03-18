На Львовщине в связи с ростом количества заболеваний COVID-19 решением областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) органам местного самоуправления рекомендуется с 19 по 29 марта ввести ряд ограничительных мер.

Об этом сообщила пресс-служба ОГА.

Так, ограничительные меры предусматривают запрет на:

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

- прием посетителей учреждений культуры и проведение всех массовых мероприятий (кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины);

- прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

- работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

- деятельность непродовольственных рынков.

В то же время разрешен прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации , ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования; торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов.

Также разрешено осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской и ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи, деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Напомним, с пятницы, 19 марта, до 28 марта усиленный карантин вводится во Львове.