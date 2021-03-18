Академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что в Украине нужно вводить жесткий карантин, передает УНИАН.

По его словам, власть должна действовать на опережение и вводить жесткий карантин уже сейчас.

«Локдаун надо вводить не тогда, когда пик заболеваемости, а тогда, когда она только начинает развиваться. Учитывая здоровье и жизнь людей, локдаун надо было бы вводить сейчас», - подчеркнул он.

По мнению Комиссаренко, сейчас единственный путь остановить распространение COVID-19 - это вакцинирование. Он отметил, что некоторые мутации защищают вирус от иммунизации, которая была перед тем.

«Это мутации в Британии, южной Африке, Бразилии. Например, «бразильский» штамм значительно труднее поддается иммунизации. Поэтому вакцинацию следует проводить как можно быстрее. Практически все вакцины эффективны лишь в большей или меньшей степени. К сожалению, в Украине вакцинакция происходит очень низкими темпами и очень медленно», - подчеркнул академик.

Также он подчеркнул, что медицинских работников надо обязать делать прививки.

«Люди могут вакцинироваться добровольно. Но есть профессии, где это должно быть обязанностью. В частности, для медицинских работников, контактирующих с инфицированными. Это должно быть обязанностью», - подчеркнул Комиссаренко.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.