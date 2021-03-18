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Генеральный адвокат рекомендовал Суду ЕС отклонить апелляцию Германии на решение об ограничении использования «Газпромом» мощностей газопровода OPAL, сообщает «Европейская правда».

«По словам генерального адвоката Мануэля Кампоса Санчес-Бордони, принцип энергетической солидарности может быть использован для проверки законности действий институтов ЕС в вопросах, связанных с энергетикой.

Апелляция, поданная Германией на решение Общего суда, которым было аннулировано решение Европейской комиссии 2016 года об изменении условий доступа к трубопроводу OPAL, должна быть отклонена», - говорится в пресс-релизе суда, излагающем решение генерального адвоката.

Мнение генерального адвоката в Суде ЕС не является окончательным решением, но обычно Суд его подтверждает.

Решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 позволяло российскому «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией. Оно позволяло «Газпрому» полностью загрузить «Северный поток» для поставки газа в Германию и Чехию. До того россияне использовали половину мощностей газопровода.

Если Суд ЕС отклонит апелляцию Германии, это будет большой победой для Польши, чье правительство обжаловало решение Европейской комиссии в Суде ЕС в декабре 2016 года.

Польша считает, что решение Еврокомиссии приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что «противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа».

OPAL на 80% принадлежит WIGA - совместному предприятию «Газпрома» и Wintershall, а остальное принадлежит дочерней компании немецкого концерна Uniper.

 
ForUm

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