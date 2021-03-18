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Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, который находится в Украине с официальным визитом, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Во время торжественной церемонии встречи прозвучали государственные гимны Литовской Республики и Украины. Президенты обошли строй воинов почетного караула. Состоялось представление официальных делегаций Украины и Литвы.

После официальной церемонии началась встреча Зеленского и Науседы в узком кругу.

Под председательством глав государств также пройдет заседание Совета президентов.

По результатам переговоров будут подписаны двусторонние документы и состоится общение президентов с представителями СМИ.
ForUm

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