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В столице обнаружили за минувшие сутки 1092 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«1092 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в городе 2991 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 149 923», - сообщил Кличко.

Заболели 606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 432 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 34 девочки и 20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 148 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 666 человек. В общем коронавирус преодолели 100 546 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 226, Деснянском - 189 и в Голосеевском районе - 97 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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