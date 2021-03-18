Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напоминает, что Конституция Украины на сегодня не предусматривает двойного гражданства.

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов, комментируя инициативы о возможности двойного гражданства в Украине, передает УНИАН.

«По состоянию на сегодня Конституция предусматривает единое гражданство. Я понимаю, что кто-то шутит, что два запрещено, а три разрешено. Но шутить с Конституцией - вещь недостаточно правильная, и иногда возвращается и потом больно бьет», - отметил Разумков.

Он отметил, что чиновники, народные депутаты «точно не должны иметь двойное гражданство, и за это должны терять свою должность».

«Если у вас есть два гражданства, то вы являетесь подданным того или иного государства, и непонятно, в пользу какого вы государства будете работать», - отметил глава ВРУ.

По его словам, нет информации о двойном гражданстве некоторых депутатов, потому что, если бы знал, то бы эту информацию обнародовал.

Как сообщал ForUm, 5 марта президент Владимир Зеленский подписал указ № 85/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля 2021 «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства». Согласно этому решению СНБО, Кабинет Министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах разрешить в Украине двойное гражданство со странами Евросоюза.