Столичные врачи сообщают, что ситуация с коронавирусом в Киеве ухудшается. В опорных больницах мест для больных с COVID-19 почти не осталось.

Медики утверждают, что теперь коронавирус протекает тяжелее и сложнее поддается лечению, передает УНИАН.

«Сейчас ежедневно в очереди в кабинет до 50 больных, и у многих подтверждается коронавирус. Коронавирус сейчас всюду. Болезнь стала более сложной, имеет более тяжелый ход, если сравнивать с началом пандемии. Коронавирус дает много осложнений, много кислородозависимых пациентов. Изменились и симптомы. Недавно у меня был мужчина, который жаловался на насморк, при осмотре у него диагностировалась ангина, и тест на коронавирус был положительным.

Кроме того, COVID-19 начал тяжелее поддаваться лечению: меняем пациентам по несколько препаратов, потому что нет результата. Госпитализировать кого-то очень трудно, место для человека с сатурацией 72 вчера полдня искали. Это еще происходит потому, что лечение коронавируса стало длиннее – заболевшие по три недели проводят в больнице, потому что, опять же, стандартные препараты, очевидно, на новый штамм не действуют», - рассказала журналистам семейный врач в Дарницком районе Киева Елена Л.

Сотрудница Киевской городской клинической больницы №1 в Дарницком районе сообщила, что в заведении еще на прошлой неделе начали подготовку к приему больных COVID-19.

«Освободили несколько этажей больницы, выписали большинство больных, которые находились там с инсультами или инфарктами», - рассказала медик.

Между тем врач лаборатории радиоизотопной диагностики больницы №12 Дмитрий Левинский написал в Facebook, что мест в опорных больницах Киева не осталось. «В нашей больнице, например, уже начали класть больных в чистые зоны (для персонала и резерв под неотложку)», - указал он.

О сложной ситуации в больницах также рассказала журналистам и киевский врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

«Да, действительно, в больницах все довольно-таки плохо, даже в тех больницах, которые не лечат COVID-19, очень много больных пациентов, очень много сотрудников болеет, поэтому, думаю, что какое-то усиление мер, конечно же, нужно. Насколько сильное, это уже будет решаться на уровне администраций. Нужно смотреть в комплексе на эту проблему. Но, однозначно, какие-то меры принимать нужно», - отметила специалист.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки обнаружили 1121 больного коронавирусом.