В Национальной академии наук Украины заявляют, что смертность весенней волны от COVID-19 превысила осеннюю.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Национальную академию наук Украины.

«Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности. Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составил 225 смертей в сутки. Но это число появилось в статистике благодаря довнесению в реестр давних смертельных случаев. На самом деле среднее недельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю», - говорится в сообщении.

В НАН отметили, что число пациентов в больницах превысило максимум осенней волны (речь идет как о подтвержденных, так и о подтвержденных и подозрительных больных).

Как сообщается, нового максимума достигло число больных, нуждающихся в подаче кислорода, и больных на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Количество больных в отделениях реанимации вплотную приблизилось к максимумам.

Наблюдаемая летальность остается около 2,5% после пикового значения 3,0% вблизи дат 1 февраля, когда регистрировали минимальное количество случаев болезни.

Напомним, в Украине на 17 марта зафиксировано 11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1489023 лица.