Работы по продлению Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена в направлении Виноградаря продолжаются, заявили в пресс-службе предприятия.

«В некоторых СМИ появилась информация о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы недостоверные», - говорится в сообщении.

Сооружение станций «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также перегонных тоннелей продолжается.

«Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу у станции «Сырец», где в настоящее время выполняются работы по его встрече. Временно замедлено выполнение работ на площадке между станцией «Мостицкая» и «Проспект Правды» по причинам окончательного вынесения инженерных сетей. Это связано с продолжительностью отопительного сезона», - пояснили в метрополитене.

По обращениям жителей общежития по улице Межевая, 119 проводится дополнительное обследование фундамента здания, состояние которого по заключению специалистов удовлетворительное. Также проходит согласование переноса линии электропередач 110 кВ, что требует подготовки проекта совместно с Киевоблэнерго, Укрэнерго и ДТЭК. Напомним, новые станции будут обслуживать около 100 тыс. пассажиров ежедневно, будет трудоустроено 150 специалистов.