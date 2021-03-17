Полиция открыла уголовное производство о «распространении порнографии» из-за публикаций в соцсетях фотографий 8-летней украинской блогерки Миланы Маханец и 13-летнего парня из России Паши П.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на полицию Киевской области, мать девочки вызвали на допрос.

«Действительно, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов - ред.)», - отметили в ведомстве. Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился к киберполиции с просьбой расследовать публикацию в соцсетях откровенных фотографий. «Я обратился и к киберполиции, и в социальные службы с письмом по расследованию этих случаев, и после установления всех фактов, мы уже можем давать качественные выводы», - рассказал чиновник.

По словам Кулебы, публикация подобного откровенного контента с участием детей является аморальным и недопустимым. «Как по мне, для 8-летней девочки и 13-летнего парня это недопустимо, когда они пытаются всем показать, что они уже взрослые. Мало того, это сексуализированное поведение. В соответствии с возрастом этих детей, такая модель поведения недопустима, когда вы уже всем сообщаете, что вы пара, что вы живете вместе, что вот «мы сняли квартиру», «мы целуемся», «мы обнимаемся». И это очень провокационные материалы, которые могут оказать негативное влияние не только на этих самых детей, но и на всю детскую аудиторию Украины», - убежден омбудсмен.

Кулеба отметил, что, скорее всего, ведением страниц детей в соцсетях занимаются российские продюсеры. «Исследуя то, каким образом это происходило, мы видим, что их ведут продюсеры из Москвы. И они (дети - ред.) часто туда ездят, и некоторые фото и видеоотчеты там и снимаются. Некоторые снимаются в Украине, но много видео, которые распространяются со страницы именно из Москвы. Это то, что удалось исследовать», - рассказал чиновник.

При этом он подчеркнул, что это вопрос не столько «русского следа», сколько того, что на публикации откровенного контента с участием детей сознательно зарабатывают взрослые люди. «Это и родители этих детей, и режиссеры, которые, возможно, пишут сценарии, пишут тексты, дети потом проговаривают, и это позволяет привлекать миллионные аудитории к просмотру, и, конечно же, привлекать немалые средства», - отметил он.

14 марта пользователи социальных сетей обратили внимание на двух несовершеннолетних блоггеров – 8-летней Миланы из Украины и 13-летнего Паши из РФ. В их аккаунтах активно публиковались фотографии и видео, на которых дети появлялись в откровенных позах, обнимались и целовались на камеру.

При этом Милана и Паша заявляли, что находятся в отношениях. В частности, они сковали себя цепью на день в пределах объявленного челленджа. Также выяснилось, что родители детей арендовали детям квартиру на сутки в День влюбленных. Другие блогеры и журналисты предположили, что, скорее всего, ведением блогов занимаются родители детей, которые зарабатывают благодаря размещению рекламы.

По мнению детского омбудсмена, такое свободное обращение подобного контента приведет к увеличению случаев сексуального насилия над людьми. «Те миллионы несовершеннолетних детей, просматривающие эти фотографии и видео, желая также стать взрослыми, могут именно повторять это поведение. И это вообще неизвестно, к чему может привести. Мы можем сказать, что однозначно это может увеличить количество сексуального насилия и сексуальной эксплуатации в детской среде. Это может побудить многих родителей в том числе использовать собственных детей с целью сексуальной эксплуатации. Это может увеличить количество педофилов, которые получают в свои руки фотографии и видео», - подчеркнул чиновник.