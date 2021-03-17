Народный депутат от «слуг народа» Евгения Кравчук назвала поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича недопустимым.

Так она прокомментировала в эфире hromadske сообщение, в котором чиновник отказался общаться на украинском.

«Я считаю, то, что сделал Арестович – это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен был бы доносить информацию о ходе переговоров», - считает Кравчук.

Она отметила, что не взяла бы его работать спикером украинской делегации. По словам нардепки, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском.

«Я думаю, что нам – руководству фракции - стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной степени он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная должность», - отметила Кравчук.

Напомним, под постом Арестовича в соцсети один из комментаторов потребовал, чтобы тот изложил свой пост на украинском языке, на что Арестович ответил нецензурной бранью.